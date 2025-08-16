Sumaré conta com interdições programadas para o fim de semana; confira
Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) informou sobre as...
Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) informou sobre as interdições autorizadas para os dias 15, 16 e 17 de agosto de 2025. As ações contemplam eventos sociais, religiosos, obras e operações especiais, e contarão com acompanhamento das equipes de trânsito para garantir segurança e fluidez no trânsito. Veja:
Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) informou sobre as interdições autorizadas para os dias 15, 16 e 17 de agosto de 2025. As ações contemplam eventos sociais, religiosos, obras e operações especiais, e contarão com acompanhamento das equipes de trânsito para garantir segurança e fluidez no trânsito. Veja:
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para a matéria completa!
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para a matéria completa!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: