Sumaré continua com a nebulização no Jardim de Vasconcelos para combater a dengue Foto: Prefeitura de SumaréAté o momento, o município registrou 516 notificações com 223 casos positivos... Portal Veloz|Do R7 14/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 14/02/2025 - 11h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréAté o momento, o município registrou 516 notificações com 223 casos positivos de dengue. As equipes do Controle de Arboviroses, da Secretaria de Saúde de Sumaré, deram continuidade, nesta quinta -feira (13) com o trabalho de nebulização no Jardim Manoel de Vasconcelos. A aplicação de inseticida com bomba costal, conhecido também como nebulização, é muito importante para interromper a transmissão da doença. Porém, é fundamental a população cuidar constantemente do quintal e eliminar possíveis criadouros para evitar que novas larvas do mosquito se desenvolvam.

