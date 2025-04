Sumaré corrige defasagem e amplia em mais de R$500 mil reais o repasse a escolas municipais Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré deu um passo importante para a melhoria da... Portal Veloz|Do R7 01/04/2025 - 09h47 (Atualizado em 01/04/2025 - 09h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré deu um passo importante para a melhoria da infraestrutura e qualidade pedagógica das escolas municipais com a ampliação em R$ 568.059,62 do repasse do PDDEM (Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal). A iniciativa visa a transferência direta de recursos financeiros para as unidades escolares, proporcionando uma gestão mais eficiente e autônoma dos recursos públicos.

