Sumaré cria mais de 1.300 novos postos de trabalho no 1º trimestre de 2025 Foto: Prefeitura de SumaréA geração de empregos segue em alta em Sumaré. Segundo dados do... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 10h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h47 )

Foto: Prefeitura de SumaréA geração de empregos segue em alta em Sumaré. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho, o município criou 1.319 novos postos formais de trabalho entre janeiro e março de 2025.

Para mais detalhes sobre essa importante conquista para a cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

