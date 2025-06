Sumaré dá início ao Programa Asfalto Novo no bairro Parque Casarão Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré deu início nesta segunda-feira (23) ao Programa Asfalto... Portal Veloz|Do R7 24/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 24/06/2025 - 08h57 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré deu início nesta segunda-feira (23) ao Programa Asfalto Novo, um dos maiores projetos de infraestrutura viária dos últimos anos no município. As máquinas já estão trabalhando a todo vapor no bairro Parque Casarão, onde as primeiras ruas começaram a receber pavimentação completamente nova.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

