Sumaré dá início aos Jogos Regionais e movimenta o mês de julho com programação esportiva intensa Foto: Prefeitura de SumaréJulho promete ser um mês de muita energia e celebração do esporte... Portal Veloz|Do R7 08/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Julho promete ser um mês de muita energia e celebração do esporte em Sumaré. A cidade dá largada, nesta segunda-feira (7), aos Jogos Regionais 2025, um dos maiores eventos esportivos do interior paulista. A competição, que será realizada em Bragança Paulista, integra o calendário oficial do Estado de São Paulo. Além da participação nos Jogos Regionais, o município preparou uma extensa programação ao longo do mês, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com destaque para torneios de futebol de base, festivais esportivos, amistosos, modalidades adaptadas e as finais de campeonatos municipais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades esportivas em Sumaré!

Leia Mais em Portal Veloz:

BRK conclui reparo em Limeira; água normaliza, mas pode oscilar

CEU das Artes Geada recebe mutirão de castração gratuita de cães e gatos em Limeira

PF deflagra operação contra quadrilha de tráfico internacional de drogas com destino a Viracopos