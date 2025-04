Sumaré divulga cronograma do Cata-Móveis; veja A Prefeitura de Sumaré inicia na próxima segunda, 7 de abril, mais uma edição do... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 05/04/2025 - 08h46 ) twitter

A Prefeitura de Sumaré inicia na próxima segunda, 7 de abril, mais uma edição do serviço de Cata-Móveis, passando por diversas regiões da cidade até o dia 2 de maio. Durante o período, os caminhões da operação vão circular por bairros das regiões do Centro, Nova Veneza, Maria Antônia, Matão, Picerno, Área Cura e zona rural. A ação é promovida com o objetivo de oferecer à população um destino correto para o descarte de móveis velhos e outros objetos de grande porte que não são recolhidos pela coleta de lixo comum. O serviço também contribui para a limpeza urbana, a prevenção de enchentes e o combate a criadouros do mosquito da dengue.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

