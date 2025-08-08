Sumaré divulga cronograma do trailer do CadÚnico para agosto Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência... Portal Veloz|Do R7 08/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, informa o cronograma de atendimentos do trailer do Cadastro Único (CadÚnico) para o mês de agosto de 2025. A ação leva os serviços de forma itinerante a diferentes bairros da cidade, facilitando o acesso da população aos programas sociais.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre o cronograma completo e locais de atendimento!

Leia Mais em Portal Veloz:

Piracicaba realizará audiência pública sobre reajuste de tarifas de água e esgoto

Saques da poupança superam depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho

Educação de Sorocaba agora conta com Inteligência Artificial para uso dos professores