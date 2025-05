Sumaré divulga programação do Cata-Móveis para o início de maio; confira Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, divulgou... Portal Veloz|Do R7 02/05/2025 - 12h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 12h20 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, divulgou a programação do serviço de Cata-Móveis para o início do mês de maio. A ação é voltada ao descarte correto de móveis velhos e será realizada nas regiões do Matão e Maria Antonia.

