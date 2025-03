Sumaré e OAB planejam evento em defesa das pessoas com autismo Foto: Prefeitura de SumaréA secretária de Inclusão Social de Sumaré, Noemi Stein Sciascio, realizou uma... Portal Veloz|Do R7 10/03/2025 - 11h11 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de SumaréA secretária de Inclusão Social de Sumaré, Noemi Stein Sciascio, realizou uma reunião, na última quinta-feira (6), com a presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Solange Fazion. No encontro, foi alinhada uma parceria para a realização de um evento com objetivo de debater temas relacionados às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre este importante evento!

Leia Mais em Portal Veloz:

Foragido da Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia é detido em Sorocaba

Homem de 40 anos e adolescente de 15 são apreendidos por furto de fiação elétrica em Sorocaba

Após veto de Putin, estrangeiros deixam de adotar crianças russas pela primeira vez na história