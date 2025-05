Sumaré e SENAC Americana ampliam parceria para qualificação de jovens aprendizes Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Geração... Portal Veloz|Do R7 23/05/2025 - 09h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 09h36 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, avança mais uma etapa em sua missão de promover oportunidades para a juventude. Em reunião realizada na sede da Secretaria, representantes do SENAC Americana discutiram ações para fortalecer e ampliar o Programa Jovem Aprendiz no município.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante parceria que visa qualificar jovens e atender as demandas do mercado!

