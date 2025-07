Sumaré firma parceria com o Senac para implantação do Programa Jovem Aprendiz Foto: Prefeitura de SumaréEm comemoração ao aniversário de Sumaré, que será celebrado no dia 26... Portal Veloz|Do R7 05/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 05/07/2025 - 09h37 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréEm comemoração ao aniversário de Sumaré, que será celebrado no dia 26 de julho, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, firmou nesta quinta-feira (3) uma parceria com o Senac de Americana para a implantação do Programa Jovem Aprendiz no município. A cerimônia de assinatura do Termo de Colaboração ocorreu no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré, local que sediará as atividades do programa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante iniciativa!

