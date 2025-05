Sumaré firma parceria com The Trust for the Americas para ampliar inclusão digital Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré deu mais um passo rumo à democratização do... Portal Veloz|Do R7 10/05/2025 - 08h46 (Atualizado em 10/05/2025 - 08h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré deu mais um passo rumo à democratização do acesso à tecnologia com a formalização de uma parceria com a organização internacional The Trust for the Americas, afiliada à Organização dos Estados Americanos (OEA). O acordo foi celebrado nesta sexta-feira (9) durante reunião em Sumaré.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos no município consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Dia das Mães: Mata de Santa Genebra divulga imagem rara de mamãe onça com filhotes

Aulas gratuitas de crochê em Sumaré promovem aprendizado e convivência

Turismo de aventura cresce em SP: veja opções para se divertir na natureza