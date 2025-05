Sumaré implanta faixas exclusivas para motociclistas pela primeira vez Foto: Prefeitura de SumaréPela primeira vez na história do trânsito de Sumaré, motociclistas contarão com... Portal Veloz|Do R7 23/05/2025 - 10h56 (Atualizado em 23/05/2025 - 10h56 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréPela primeira vez na história do trânsito de Sumaré, motociclistas contarão com faixas exclusivas para aguardar a abertura dos semáforos. A iniciativa inédita da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) traz para a cidade as chamadas faixas de retenção para motos, também conhecidas como “áreas de espera”. Essas faixas são áreas demarcadas no asfalto, localizadas antes da linha de retenção dos demais veículos, destinadas exclusivamente a motocicletas, motonetas e ciclomotores. A proposta é simples e eficaz: garantir mais segurança aos motociclistas, melhorar a fluidez do trânsito e reduzir os conflitos entre motos e veículos maiores, especialmente nos cruzamentos com grande movimento.

