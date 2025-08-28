Sumaré inicia turma do programa Jovem Aprendiz em parceria com o Senac
Foto: Prefeitura de SumaréAção amplia oportunidades de qualificação profissional, inclusão social e incentivo ao primeiro...
A Prefeitura de Sumaré, em parceria com o Senac Americana, deu início nesta quarta-feira, 27 de agosto de 2025, às atividades da nova turma do Programa Jovem Aprendiz no município. O curso será realizado no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré, na Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos. O objetivo é facilitar o acesso dos jovens da cidade às aulas teóricas, que antes aconteciam apenas na unidade do Senac em Americana.
A Prefeitura de Sumaré, em parceria com o Senac Americana, deu início nesta quarta-feira, 27 de agosto de 2025, às atividades da nova turma do Programa Jovem Aprendiz no município. O curso será realizado no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré, na Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos. O objetivo é facilitar o acesso dos jovens da cidade às aulas teóricas, que antes aconteciam apenas na unidade do Senac em Americana.
Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a vida dos jovens no município, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a vida dos jovens no município, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: