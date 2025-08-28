Sumaré inicia turma do programa Jovem Aprendiz em parceria com o Senac Foto: Prefeitura de SumaréAção amplia oportunidades de qualificação profissional, inclusão social e incentivo ao primeiro... Portal Veloz|Do R7 28/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 28/08/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A Prefeitura de Sumaré, em parceria com o Senac Americana, deu início nesta quarta-feira, 27 de agosto de 2025, às atividades da nova turma do Programa Jovem Aprendiz no município. O curso será realizado no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré, na Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos. O objetivo é facilitar o acesso dos jovens da cidade às aulas teóricas, que antes aconteciam apenas na unidade do Senac em Americana.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a vida dos jovens no município, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Americana realiza o maior Roteiro Gastronômico da sua história para comemorar 150 anos

Festival Japa & Rock chega em Americana com 10 atrações gratuitas

Morre Coracy Arantes, a “vovó do TikTok”, aos 82 anos