Sumaré intensifica fiscalização nas Feiras do Peixe durante a Semana Santa
Portal Veloz|Do R7 17/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 17/04/2025 - 10h26 )

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando uma força-tarefa de fiscalização nas tradicionais Feiras do Peixe que acontecem em diferentes regiões da cidade durante a Semana Santa. A ação, coordenada pela Vigilância em Saúde, abrange as regiões do Matão, Picerno, Nova Veneza, Maria Antonia, Centro e Bom Retiro.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as informações sobre a fiscalização nas feiras!

