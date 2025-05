Sumaré lança Campanha do Agasalho 2025 com arrecadação para humanos e pets Com a chegada dos dias mais frios, Sumaré dá início à tradicional Campanha do Agasalho,... Portal Veloz|Do R7 29/05/2025 - 10h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h17 ) twitter

Com a chegada dos dias mais frios, Sumaré dá início à tradicional Campanha do Agasalho, mas neste ano com a novidade de que a ação será dupla. Além de arrecadar roupas de inverno para pessoas em situação de vulnerabilidade, a campanha também vai recolher itens para cães e gatos, como roupinhas, cobertores e caminhas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre como você pode ajudar!

