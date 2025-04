Sumaré marca presença na maior feira agropecuária da América Latina Foto: Prefeitura de Sumaré A Prefeitura de Sumaré marcou presença na Agrishow 2025, a maior... Portal Veloz|Do R7 30/04/2025 - 11h41 (Atualizado em 30/04/2025 - 11h41 ) twitter

A Prefeitura de Sumaré marcou presença na Agrishow 2025, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, realizada em Ribeirão Preto na terça-feira (29). O evento levou mais de 30 produtores rurais e empresários do município para conhecerem as principais inovações do setor.

