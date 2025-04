Sumaré Park Hotel é ótima opção para as famílias que querem aproveitar o feriado de 1º de Maio Para quem quer aproveitar o feriado prolongado de 1º de Maio em um ambiente com... Portal Veloz|Do R7 29/04/2025 - 09h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 09h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Para quem quer aproveitar o feriado prolongado de 1º de Maio em um ambiente com muita diversão e estrutura para curtir os dias de descanso e recarregar as energias, o Sumaré Park Hotel é uma ótima opção. Com espaços para todas as idades, o hotel é perfeito para viver momentos únicos em família. Como o feriado do Dia do Trabalho cai em uma quinta-feira, muitas pessoas devem emendar os dias de folga.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra tudo que o Sumaré Park Hotel tem a oferecer!

Leia Mais em Portal Veloz:

Juca Jazz celebra o Dia Internacional do Jazz em Americana

Pela segunda vez, final única da Copa Libertadores será em Lima

Saúde de Campinas intensifica vacinação com ações em escolas a partir desta terça (29)