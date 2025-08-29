Sumaré realiza audiência pública para apresentação do Plano Plurianual 2026-2029
Foto: Prefeitura de SumaréAudiência pública permite que moradores participem do planejamento do futuro da cidade...
A Prefeitura de Sumaré convida a população para participar da audiência pública de apresentação do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, que será realizada nesta sexta-feira, dia 29 de agosto, às 18h, no plenário da Câmara Municipal (Travessa Primeiro Centenário, 32, Centro). O encontro também terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube, garantindo que todos os cidadãos possam acompanhar a discussão mesmo à distância.
