Sumaré realiza audiência pública para apresentação do Plano Plurianual 2026-2029

A Prefeitura de Sumaré convida a população para participar da audiência pública de apresentação do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, que será realizada nesta sexta-feira, dia 29 de agosto, às 18h, no plenário da Câmara Municipal (Travessa Primeiro Centenário, 32, Centro). O encontro também terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube, garantindo que todos os cidadãos possam acompanhar a discussão mesmo à distância.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre como participar e contribuir para o futuro da cidade!

