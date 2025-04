Sumaré realiza Feirão de Emprego com oportunidades e orientações para a população no dia 7 de maio Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,... Portal Veloz|Do R7 09/04/2025 - 11h08 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, promove no próximo dia 7 de maio, das 9h às 16h, o Feirão de Emprego com diversas oportunidades para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este importante evento!

Leia Mais em Portal Veloz:

Prefeitura realiza a 37º “Mutirão de Empregos Sorocaba” no dia 29 de abril; veja como participar

Lideranças regionais se reúnem em Sorocaba para o lançamento do Plano Diretor para o desenvolvimento regional

Cata-móveis de Sumaré retira 6 caminhões de materiais para descarte do bairro Maria Antonia