Sumaré realiza mutirão de exames para prevenção de doenças respiratórias

Foto: Prefeitura de SumaréO Ambulatório de Especialidades de Sumaré concluiu na última sexta-feira (9) o mutirão de exames de espirometria, que atende usuários com mais de 40 anos. Ao longo da semana passada, 250 pessoas foram contempladas com o procedimento, fundamental para a detecção precoce de doenças pulmonares, como asma e DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica). O Secretário de Saúde, Rafael Virginelli, ressaltou a importância da ação e do exame para a identificação de condições respiratórias que, muitas vezes, não apresentam sintomas evidentes em suas fases iniciais. “Com o diagnóstico precoce, é possível iniciar o tratamento de forma mais eficaz, proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes”, completou.

