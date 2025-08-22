Logo R7.com
Sumaré realiza primeiro cadastro no aplicativo contra violência doméstica

Foto: Prefeitura de Sumaré

Portal Veloz|Do R7

Foto: Prefeitura de SumaréA cidade de Sumaré registrou nesta quarta-feira (20) o primeiro cadastro no aplicativo ANA, conhecido como “botão do pânico”. A ferramenta é voltada a mulheres que possuem medida protetiva judicial e permite o acionamento imediato da Polícia Municipal e da Secretaria da Mulher e da Família em casos de ameaça ou agressão.

