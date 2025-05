Sumaré realiza reunião com empresas de telefonia e CPFL para discutir alinhamento e retirada de fios nos postes Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré promoveu nesta quarta-feira (14), no Centro Administrativo (Seminário),... Portal Veloz|Do R7 15/05/2025 - 09h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 09h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré promoveu nesta quarta-feira (14), no Centro Administrativo (Seminário), em Nova Veneza, uma reunião de alinhamento com empresas de telefonia e internet da cidade, representantes da CPFL e da Secretaria Municipal de Obras. O encontro teve como pauta a aplicação da Lei Municipal nº 5.942, de autoria do vereador Hélio Silva, que trata do alinhamento e da retirada de fios em desuso e desordenados nos postes de energia elétrica do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Portal Veloz:

Sorocaba anuncia obras de complexo viário para interligar Parque São Bento e Carandá

Americana realiza ação com testes rápidos de HIV e Sífilis no Jardim dos Lírios neste sábado (17)

Sebrae Sumaré abre inscrições para cursos gratuitos de panetones, bolos e sobremesas