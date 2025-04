Sumaré realiza vistoria dos ônibus do transporte público urbano Foto: Prefeitura de SumaréO SMMUR (Serviço Municipal de Mobilidade Urbana e Rural) de Sumaré realizou... Portal Veloz|Do R7 08/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 08h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréO SMMUR (Serviço Municipal de Mobilidade Urbana e Rural) de Sumaré realizou nesta segunda-feira (7) a inspeção nos ônibus da empresa responsável pelo transporte público do município. Durante a vistoria, foram verificados principalmente o funcionamento das plataformas elevatórias de acessibilidade, os filtros do ar-condicionado e o estado de conservação dos pneus. Segundo o secretário do SMMUR, William Martoni, a ação é fundamental para garantir a segurança e a acessibilidade no transporte público urbano. “Nossos agentes realizaram a fiscalização dos veículos para assegurar o padrão de segurança e qualidade, especialmente aos usuários com deficiência ou mobilidade reduzida, que dependem das plataformas elevatórias”, explicou. Conforme informado pela secretaria, os veículos que apresentarem algum problema serão encaminhados à garagem para manutenção, retornando à circulação somente após o reparo.

