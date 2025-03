Sumaré recebe a 2ª edição da corrida Let’s Run Girls neste domingo (16); veja mudanças no trânsito No domingo (16), Sumaré será palco da 2ª edição da corrida Let’s Run Girls, evento... Portal Veloz|Do R7 15/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 15/03/2025 - 12h29 ) twitter

No domingo (16), Sumaré será palco da 2ª edição da corrida Let’s Run Girls, evento promovido pelo Shopping Park City com o apoio da Prefeitura Municipal.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as mudanças no trânsito e detalhes do evento!

