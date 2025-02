Sumaré recebe representantes do Detran para firmar parcerias de ações de conscientização no trânsito Foto: Prefeitura de Sumaré A SMMUR (Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural) de Sumaré recebeu... Portal Veloz|Do R7 21/02/2025 - 11h28 (Atualizado em 21/02/2025 - 11h28 ) twitter

A SMMUR (Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural) de Sumaré recebeu nesta quinta-feira (20) a visita de representantes do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Durante o encontro, foram firmadas parcerias importantes que resultarão em ações educativas para pedestres e condutores da cidade.

