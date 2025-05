Sumaré reforça vigilância contra gripe aviária; confira orientações Foto: Prefeitura de SumaréApós a confirmação de um foco de gripe aviária em uma granja... Portal Veloz|Do R7 29/05/2025 - 10h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréApós a confirmação de um foco de gripe aviária em uma granja no estado do Rio Grande do Sul, a Vigilância em Saúde de Sumaré informou que reforçou os protocolos de monitoramento e prevenção, mesmo sem registro da doença no município ou em São Paulo. Segundo a diretora da Vigilância Sanitária de Sumaré, Denise Barja, a situação está sob controle, mas o momento exige atenção redobrada. “Não temos nenhum caso registrado em Sumaré ou no estado de SP, mas seguimos atentos e monitorando de perto, como forma de proteger a população e garantir a segurança alimentar”, afirmou.

Para mais informações e orientações completas, consulte no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

1ª Feira Pet de Artur Nogueira abre Semana do Meio Ambiente neste domingo (1º)

Cabine Lilás é inaugurada em Campinas

Furto na zona rural de Sumaré termina com prisões por crime qualificado