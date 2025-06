Sumaré registra aumento de 92% nas concessões de crédito do Banco do Povo Paulista Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Geração... Portal Veloz|Do R7 06/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 06/06/2025 - 09h16 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, divulgou um balanço positivo das ações voltadas ao incentivo do empreendedorismo local. Entre janeiro e maio de 2025, o Banco do Povo Paulista registrou um aumento de 92% nas concessões de crédito e nos atendimentos realizados, refletindo a eficiência da nova gestão.

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante e suas implicações para a cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

