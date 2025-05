Sumaré registra queda histórica nos roubos no 1º trimestre de 2025 Foto: Prefeitura de SumaréSumaré encerrou o primeiro trimestre de 2025 com uma importante conquista na... Portal Veloz|Do R7 06/05/2025 - 12h30 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréSumaré encerrou o primeiro trimestre de 2025 com uma importante conquista na área da segurança pública: o menor número de roubos registrados no período, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo. Entre as cidades analisadas, Sumaré se destacou com queda de 39,6%: no primeiro trimestre de 2024, a cidade registrou 318 roubos. Já no mesmo período de 2025, o número caiu para 192.

Para mais detalhes sobre essa conquista e as ações que levaram a essa redução, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Sumaré promove Feirão de Emprego com mais de 2 mil vagas para diversas áreas

Grupo Brasil Mestiço é a atração do projeto Quintal do Prudente em Piracicaba

Sumaré divulga cronograma do Cata Móveis para o mês de maio