Sumaré retoma obras paradas da Educação; escola infantil do Jardim Lucélia estava parada há 12 anos

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, retomou as obras de duas importantes unidades escolares que estavam paralisadas há anos. Os projetos incluem a construção da Escola de Educação Infantil do Jardim Lucélia, na região Picerno, e da Escola de Educação Infantil do Residencial Real Parque, ambas com previsão de atender centenas de crianças e impulsionar a educação no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre a educação em Sumaré!

