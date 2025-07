Sumaré sedia Fórum de Cidades Digitais e recebe 25 prefeitos da região para debate sobre inovação na gestão pública Foto: Prefeitura de SumaréSumaré será o ponto de encontro de prefeitos e lideranças de toda... Portal Veloz|Do R7 23/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 09h17 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréSumaré será o ponto de encontro de prefeitos e lideranças de toda a Região Metropolitana de Campinas para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, evento promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Sumaré. O encontro será no dia 24 de julho, das 8h às 17h, no Clube Recreativo, e reunirá 25 prefeitos que vêm se destacando por suas ações inovadoras na administração pública.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre inovação na gestão pública!

