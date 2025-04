Sumaré tem 98 vagas de emprego nesta quarta-feira (9) O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico... Portal Veloz|Do R7 09/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 09/04/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, está com 98 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (9). São oportunidades para atendente de lanchonete, ajudante de carga e descarga, atendente de atrações, motorista de ônibus urbano, estágio em telemarketing, entre outros. Os interessados devem comparecer ao PAT de Sumaré. O horário de funcionamento é das 8h às 16h, na rua Justino França, 143, Jardim São Carlos. Importante levar documento com foto, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações sobre as vagas disponíveis!

Leia Mais em Portal Veloz:

Americana terá circuito de corridas de rolimã com quatro etapas

Prefeitura de Americana orienta contribuintes sobre destinação do Imposto de Renda para ações sociais; veja

Pela primeira vez no interior, Ponte Preta sedia 10ª edição da PEX Experience da FPF