Sumaré utiliza drone para reforçar o combate à dengue Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria de Saúde de Sumaré passou a utilizar tecnologia de ponta... Portal Veloz|Do R7 28/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h26 )

Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria de Saúde de Sumaré passou a utilizar tecnologia de ponta na luta contra a dengue. Todos os dias, diversas ações de prevenção e controle da dengue estão sendo realizadas pelo município. Nesta semana, a programação contou com um drone para reforçar a aplicação de larvicida em pontos críticos de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os trabalhos aéreos aconteceram durante a noite, com início às 18h e seguindo até de madrugada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as ações de combate à dengue em Sumaré!

