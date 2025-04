Sumaré vai promove mutirão de laudos para trabalhadores na próxima segunda (7); veja como participar Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré vai promover o Mutirão de Laudos do IMESC... Portal Veloz|Do R7 01/04/2025 - 09h47 (Atualizado em 01/04/2025 - 09h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré vai promover o Mutirão de Laudos do IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo), evento essencial para quem precisa de laudos técnicos que possibilitem a inclusão no mercado de trabalho. Na ocasião também será possível receber orientações jurídicas e deixar currículos com empresas parceiras.

Não perca essa oportunidade de garantir seu laudo técnico e impulsionar sua carreira! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

