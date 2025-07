Supersalários no Judiciário crescem 49,3% em 2024, mostra estudo Marcello Casal Jr/Agência Brasil Os gastos do Judiciário com salários acima do limite constitucional aumentaram... Portal Veloz|Do R7 01/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h37 ) twitter

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os gastos do Judiciário com salários acima do limite constitucional aumentaram 49,3% entre 2023 e 2024. O valor extrateto saltou de R$ 7 bilhões para R$ 10,5 bilhões em apenas um ano, muito acima da inflação oficial do período, que atingiu 4,83%.

Para entender melhor essa situação alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

