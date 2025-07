Suzano e Instituto Aliança apoiam iniciativa de qualificação profissional para jovens de Limeira e região Foto: Reprodução/Instituto AliançaO Instituto Aliança, em parceria com a Suzano, maior produtora mundial de celulose... Portal Veloz|Do R7 01/07/2025 - 10h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 10h36 ) twitter

Foto: Reprodução/Instituto AliançaO Instituto Aliança, em parceria com a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos, Fundação Forge e Zurich Foundation, está com inscrições abertas para uma nova turma do programa de formação profissional Rotas e Travessias em Limeira, Americana e Campinas. A iniciativa oferece cursos gratuitos para jovens de 17 a 24 anos, visando ampliar a inclusão no mercado de trabalho. Além dessa região, o projeto também abrange outras cidades do Estado de São Paulo como, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e Jacareí. De acordo com o Instituto Aliança, mais de 70% dos(as) jovens que concluem essa formação conseguem inserção no mercado de trabalho.

