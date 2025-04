Taquaral em Campinas sediou mais de 100 partidas de vôlei de praia na 12ª edição das Olimpíadas das GMs Foto: Prefeitura de CampinasA modalidade de vôlei de praia foi destaque na quinta-feira, 10 de... Portal Veloz|Do R7 14/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 14/04/2025 - 08h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasA modalidade de vôlei de praia foi destaque na quinta-feira, 10 de abril, na 12ª edição das Olimpíadas das Guardas Municipais, que tem Campinas como cidade-sede dos jogos em 2025. Com disputas intensas ao longo do dia, as quadras de areia do Parque Portugal (Lagoa do Taquaral) receberam 104 partidas entre as 9h e 19h. Participaram da competição equipes de Guardas Municipais de 18 municípios, nas categorias masculino, feminino e misto, somando 224 atletas, jogando em duplas.

Para mais detalhes sobre este emocionante evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Tour “La Nostra Italia” destaca herança italiana em Campinas com passeio gratuito

Operação Chuvas de Verão 2024/2025 de Campinas termina com avanços em políticas públicas; veja

Base da Ponte Preta estreia com goleadas e assume a liderança no Paulista