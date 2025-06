Tarifa da Área Azul sobe em Americana e vereador denuncia carro suspeito da empresa Estapar Reajuste começa a valer no dia 1º de julho A partir do dia 1º de... Portal Veloz|Do R7 20/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 20h36 ) twitter

Reajuste começa a valer no dia 1º de julho A partir do dia 1º de julho, os motoristas que utilizam a Área Azul em Americana vão pagar mais caro para estacionar. O reajuste médio de 8% atinge todas as categorias de tempo e tipos de veículos. O aumento também repercutiu na Câmara Municipal, onde o vereador Gualter Amado (PDT) denunciou o suposto uso irregular de um veículo branco da empresa Estapar para aplicação de multas na cidade.

