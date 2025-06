Tarifas do transporte intermunicipal em SP terão reajuste de 5,32% a partir de julho Foto: Divulgação/Artesp A partir de 1º de julho de 2025, as tarifas do transporte intermunicipal... Portal Veloz|Do R7 28/06/2025 - 11h56 (Atualizado em 28/06/2025 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A partir de 1º de julho de 2025, as tarifas do transporte intermunicipal rodoviário e suburbano de passageiros no estado de São Paulo serão reajustadas em 5,32%. A atualização foi anunciada nesta sexta-feira (27) pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Saiba mais sobre esse reajuste e suas implicações no transporte intermunicipal acessando a matéria completa no Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Parque de vulcão onde Juliana Marins morreu na Indonésia reabre trilha

Homem armado que invadiu creche com 45 crianças é preso no Distrito Federal

Há 40 anos, VW tomava a decisão de tirar o Fusca de linha