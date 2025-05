Técnica extrai bioprodutos de palha e sabugo de milho; entenda Foto: Reprodução/UnicampTodos os anos, a indústria agrícola deposita milhões de toneladas de palha e sabugo... Portal Veloz|Do R7 13/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 09h07 ) twitter

Foto: Reprodução/UnicampTodos os anos, a indústria agrícola deposita milhões de toneladas de palha e sabugo de milho em aterros sanitários e incineradores. Além de liberar toxinas e gases do efeito estufa, esse tipo de ação descarta um produto rico em substâncias de alto valor agregado, que poderia ser aproveitado em diversos processos industriais. Pensando nisso, uma pesquisa da Unicamp conseguiu extrair esses subprodutos de maneira sustentável e mais barata do que as tecnologias tradicionais, por meio de uma técnica inovadora de hidrólise da água subcrítica.

