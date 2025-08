Técnico da Ponte Preta é absolvido pelo STJD após acusação de descumprir suspensão Foto: Divulgação/STJD O técnico da Ponte Preta, Alberto Valentim, foi absolvido nesta segunda-feira (4) pela... Portal Veloz|Do R7 05/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 11h38 ) twitter

Foto: Divulgação/STJD

O técnico da Ponte Preta, Alberto Valentim, foi absolvido nesta segunda-feira (4) pela Primeira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro. Ele havia sido acusado de estar presente no Estádio Novelli Júnior durante o confronto entre Ituano e Ponte Preta, válido pela Série C do Campeonato Brasileiro, mesmo estando suspenso por acúmulo de três cartões amarelos.

