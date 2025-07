Tem Onix, Tracker ou Montana? Veja como evitar problemas com a correia banhada a óleo

Marcos Camargo Jr. 09.07.2025 Ao apresentar a linha 2026 dos nacionais Onix, Tracker e Montana, a Chevrolet revelou novo design, manteve os preços da linha anterior, trouxe mais conectividade e fez uma alteração mecânica na linha dos compactos. Toda a motorização, independente do motor aspirado ou turbo, passou a contar com uma nova correia dentada banhada a óleo. Segundo a Chevrolet, a decisão foi tomada para evitar contaminação do óleo de baixa qualidade que pode vir a ter contato com esse componente.

