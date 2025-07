Temperatura na região de Campinas cai novamente a partir desta terça-feira (1) Foto: Prefeitura de CampinasA temperatura volta a cair na região de Campinas nesta semana. Segundo... Portal Veloz|Do R7 01/07/2025 - 08h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 08h36 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA temperatura volta a cair na região de Campinas nesta semana. Segundo boletim da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a passagem de uma frente fria seguida por uma massa de ar frio, entre terça-feira, 1 de julho, e quinta-feira, 3 de julho, deverá provocar queda significativa das temperaturas mínimas e máximas no estado. No período, a temperatura na região pode chegar a 12ºC.

