Tempo, Confiança e Conveniência: o Novo Valor da Entrega A logística moderna como ponte entre marcas e consumidores em busca de agilidade e praticidade... Portal Veloz|Do R7 29/08/2025 - 21h17

A logística moderna como ponte entre marcas e consumidores em busca de agilidade e praticidade. Nos últimos anos, a logística deixou de ser apenas um setor operacional e passou a ocupar papel estratégico na experiência do consumidor. Em um cenário cada vez mais digital e dinâmico, a agilidade na entrega tornou-se um diferencial competitivo, e, para o consumidor, uma expectativa básica e essencial no dia a dia.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre como a logística está transformando a experiência de entrega!

