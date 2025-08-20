Tensões aumentam na América Latina com ameaça dos EUA de intervenção militar na Venezuela
O presidente venezuelano Nicolás Maduro declarou que o país está preparado para resistir a qualquer...
O presidente venezuelano Nicolás Maduro declarou que o país está preparado para resistir a qualquer tentativa de invasão. As recentes ameaças dos Estados Unidos de que poderiam usar forças militares contra a Venezuela provocaram forte reação de governos latino-americanos e acirraram a tensão geopolítica no continente. O risco de uma intervenção direta de uma potência estrangeira na região não ocorre desde a invasão do Panamá, em 1989.
