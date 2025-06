Tentativa de furto a supermercado em Limeira termina com fuga e abandono de ferramentas Uma tentativa de furto a um supermercado localizado no bairro Parque Nossa Senhora das Dores,... Portal Veloz|Do R7 30/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 30/06/2025 - 11h37 ) twitter

Uma tentativa de furto a um supermercado localizado no bairro Parque Nossa Senhora das Dores, em Limeira (SP), foi registrada na madrugada desta segunda-feira (30). De acordo com o boletim de ocorrência, o alarme do estabelecimento foi acionado durante uma tentativa de arrombamento do cofre. Quando o responsável chegou ao local, os suspeitos já haviam fugido. Para entrar no supermercado, os indivíduos escalaram o telhado e cortaram uma das telhas metálicas.

