Tentativa de roubo em madeireira termina com suspeito ferido por pitbull e detido pela GCM de Limeira

Na noite de segunda-feira (25), por volta das 20h47, a Guarda Civil Municipal (GCM) de...

Portal Veloz|Do R7

Na noite de segunda-feira (25), por volta das 20h47, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira atendeu a uma ocorrência de tentativa de roubo em uma madeireira localizada na Rua Francisco de Paula Lopes, no Jardim Boa Esperança, em frente ao Clube Paulistano. Segundo informações, o segurança do estabelecimento, de 58 anos, realizava a rotina de alimentação de um cão da raça pitbull quando percebeu um comportamento incomum do animal. Ao averiguar a situação, encontrou um homem escondido atrás de um monte de madeira.

