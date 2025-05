Terceira edição da Corrida Lixo Zero terá recorde de participantes neste domingo (18) em Campinas Foto: Prefeitura de CampinasEstá marcada para o próximo domingo, 18 de maio, a terceira edição... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 08h26 (Atualizado em 14/05/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasEstá marcada para o próximo domingo, 18 de maio, a terceira edição da Corrida e Caminhada Lixo Zero em Campinas que, neste ano, terá a participação de 700 profissionais da limpeza urbana. A largada está prevista para as 7h30 da manhã na Praça Arautos da Paz, ao lado do Parque Portugal e da Lagoa do Taquaral. Corredores e caminhantes vão cumprir um percurso de 5 km.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento que valoriza os profissionais da limpeza urbana! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

