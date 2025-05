Terminal Mercado de Campinas entra na terceira fase de obras A estimativa de circulação dentro do Terminal Mercado é de 18 mil pessoas por dia... Portal Veloz|Do R7 29/05/2025 - 18h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 18h17 ) twitter

A estimativa de circulação dentro do Terminal Mercado é de 18 mil pessoas por dia. O Terminal Mercado, localizado na região central de Campinas, avança para a terceira fase de revitalização. A partir deste sábado, 31 de maio, começam as obras de ampliação do piso rígido no acesso lateral do terminal, na Rua Ernesto Khulmann. Já no sábado, dia 7 de junho, terá início a demolição dos banheiros públicos existentes, seguida pela construção de novas instalações sanitárias mais modernas e acessíveis.

Para mais detalhes sobre as melhorias e o impacto das obras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

